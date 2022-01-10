Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Etiketler: Bitlis Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim Ulaşım
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