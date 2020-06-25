Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklamasına göre, saat 13.03'te merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan 5,4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 7,48 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD Van ekibi ve olası bir destek ihtiyacına karşı AFAD Erzurum ekibi bölgeye sevk edildi.

AFAD, "İlgili kurumlarla yapılan haberleşmeler sonucunda, ilk belirlemelere göre Gürpınar ilçesi Elaçmaz Mahallesi'ndeki birkaç evde hasar oluştuğu belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: Depremde herhangi bir can kaybımız yok. Ekiplerin ağır hasarlı dediği evlerden uzak durulmalı.https://t.co/ZeMZe1DGHS pic.twitter.com/mbTrUklxaI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 25, 2020

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, TRT Haber canlı yayınına katıldı, "Bir ev kısmen yıkıldı, bunun dışında bir can kaybımız yok. Ancak bazı mahallelerde hasar gören evlerin evlerin olduğu ilk bilgisini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket etti" dedi.

"Sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, paylaşımında şunlara yer verdi:

"İlk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler, Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir."

"Batıya doğru ilerleyen bir deprem zinciri olabilir"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, 4-5 ay önce Başkale depreminin yaşandığını hatırlatarak, şunları anlattı:

"Van merkezde deprem hissedildi. Hissedilme derecesi de yüksek oldu depremin. Muhtemelen batıya doğru ilerleyen bir deprem zinciri olabilir. Başkale fayıyla Saray fay zonunun birbiriyle ilintisi var. Başkale depreminden sonra Saray fay zonu üzerinde 5,4'lük bir deprem olması, depremlerin batıya doğru göçünü gösteriyor. Evinde hasar olan kişilerin artçı depremlere karşı evlere girmemesi gerektiğini söylüyorum."