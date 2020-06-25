İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanbey Mahallesi'nde Samos Adası'na geçmek için hazırlık yapan düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Bölgede yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı. Bir lastik bot ve motor ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.