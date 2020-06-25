Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler YKS öncesi 19 sınav merkezinde detaylı dezenfekte çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, okullarda çok detaylı dezenfekte çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençlerimize sınavda başarılar diliyorum. Ayrıca 27-28 Haziran günü sınav merkezleri civarından geçerken gürültü yapılmaması konusunda da dikkat edilmesini istirham ediyorum. Allah gençlerimize zihin açıklığı versin, sağlıklı ve başarılı günler nasip etsin." ifadelerini kullandı.