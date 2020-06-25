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Güvenlik soruşturması teklifi komisyonda kabul edildi
[Fotoğraf: AA]
Kamu görevlilerinin güvenlik soruşturmaları ile ilgili kanun teklifi Meclis İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Soruşturmalar "güvenlik ve istihbarat" ile ilgili riskli alanlarla sınırlı tutulacak.
Komisyondan geçen kanun teklifine göre; kamuya personel alımı sırasında yapılan güvenlik soruşturmaları Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerinde görev yapacaklar için söz konusu olacak.
Cezaevlerinde çalışanlarla üst düzey kamu yöneticileri de işe başlarken haklarında güvenlik soruşturması yapılacak.
Güvenlik ve istihbarat açısından risk taşımayan alanlarda ise arşiv taraması yeterli olacak.
Soruşturmalar, nesnel verilere dayalı olacak. Kişisel beyanlara dayalı bilgiler dikkate alınmayacak.
Etiketler: tbmm içişleri komisyonu güvenlik soruşturmasıSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 15:24
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