Komisyondan geçen kanun teklifine göre; kamuya personel alımı sırasında yapılan güvenlik soruşturmaları Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat birimlerinde görev yapacaklar için söz konusu olacak.

Cezaevlerinde çalışanlarla üst düzey kamu yöneticileri de işe başlarken haklarında güvenlik soruşturması yapılacak.

Güvenlik ve istihbarat açısından risk taşımayan alanlarda ise arşiv taraması yeterli olacak.

Soruşturmalar, nesnel verilere dayalı olacak. Kişisel beyanlara dayalı bilgiler dikkate alınmayacak.