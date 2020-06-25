Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 13.03'te merkez üssü Özalp olan 5,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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