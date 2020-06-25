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Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sivas'ta A.K. yönetimindeki 58 ABL 626 plakalı hafif ticari araçla N.G. yönetimindeki 58 ABR 181 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Numune Hastanesi Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan Y.Y.G. (9) yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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