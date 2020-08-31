İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"un da kullanıldığı aramada, minibüsün marşpiyel boşluklarına gizlenmiş 88 paket halinde 45 kilo 235 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.