Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, büyükbaş hayvan alımı için kentte gelenleri dolandırmaya çalışanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmanın ardından düzenlenen operasyonda, Kayseri'den hayvan alımı için gelen vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.