İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri çekiciyi durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, çekicinin yakıt deposunun iç kısmında oluşturulan gizli bölmede 310 kilo 880 gram likit eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.