Haramidere sanayi sitesinde, dört katlı binanın bodrumundaki iş yerinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.