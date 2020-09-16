İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Adana Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluştu.

Polisler, gençlere, sosyal medya kullanımı, bu alanda karşılaşabilecekleri sorunlar ve almaları gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Buluşmada, gençlerin sorularına da yanıt verildi.