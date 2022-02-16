Van'ın Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklaması ve konuya ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilçede fiyat denetimlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede gıda ürünü satan işletmelerde denetimlerde bulunduğu bildirildi. Ekiplerin, iş yerlerini KDV indirimini uygulamaları konusunda uyardığı kaydedildi.

Hakkari'de de zabıta ve İl Ticaret müdürlükleri ekipleri, kentteki market ve bakkallarda denetim gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki marketleri dolaşan ekipler, raflardan aldıkları ürünün etiket ve kasadaki fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetim yapılan marketlerde KDV indiriminin etiketlere yansıtıldığı görüldü.

Ekiplerin kent genelindeki denetimlerinin devam edeceği bildirildi.