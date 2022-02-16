Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı.

İlkokul, ortaokul ve liseler kategorisinde yarışan okullar birinci olabilmek için hünerlerini sergilediler. 2500 kişilik Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmalarda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde il geneli 150’ye yakın öğrenci düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda mücadele etti.

Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışları sonunda dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları; İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.