Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yemişlik TOKİ konutları inşaat alanından demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonete yükledikleri demir malzemelerle olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Güzergahta bekleyen jandarma ekiplerince durdurulan kamyonet ile arkasındaki otomobilde arama yapıldı.

Aramada kamyonetin kasasında 600 kilogram demir malzeme ele geçirildi, otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ve mermi ile bir miktar esrar bulundu.

Araçlardaki 5 şüpheli gözaltına alındı, çalıntı malzemeler ilgililere teslim edildi.