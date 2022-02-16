Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalıntı minibüsle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle yakalanan ve aralarında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Eyyübiye ilçesinde minibüsün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalınan aracı takibe alan ekipler, kovalamaca sonucu minibüsü Mehmetçik köyü yakınlarında durdurdu.
Araçta bulunan M.A.H, M.Ç. ve R.K. gözaltına alındı.
Yapılan incelemede M.A.H'nın hakkında 4 ayrı hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
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