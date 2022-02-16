Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 14 hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Sakarya'da yazlık evlerdeki hırsızlıklara ilişkin düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Karasu ve Kocaali ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yazlık olarak kullanılan evlerden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Polis ekiplerince Karasu, Kocaali ve il merkezinde düzenlenen dron destekli operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerindeki aramada, çalıntı 41 kombi ve 2 televizyon ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, zanlıların Kocaali ilçesinde saklandıkları dağ evinde tespitleri termal kameralı drone ile yapıldı.
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