Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
Kent merkezi ve Borçka ilçesindeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine Artvin Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi soruşturma başlattı.
Teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen A.Y. (28), R.Y. (42), T.Y. (42) ve H.Ş. (30) gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve H.Ş. tutuklandı, R.Y. ve T.Y. ise serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 14:17
- 14:11
- 14:16
- 14:06
- 14:07
Sıradaki Haber
Ordu'da KDV indirimi denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz