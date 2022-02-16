Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların yoğun olduğu kıraathaneler, çay ocakları, iş yerlerinin ziyaret edildiği ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulunulduğu belirtildi.

Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı teknisyenlerinin, karbonmonoksite bağlı zehirlenmelere kısa süre içerisinde tıbbi müdahalede bulunulması gerektiğini vatandaşlara anlattığı belirtilen açıklamada, kentteki işlek caddelere ise afiş asıldığı da kaydedildi.