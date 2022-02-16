Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 720 lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kırşehir Narkotik Uyuşturucu
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