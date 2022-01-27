Haber Giriş: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, zaman zaman yoğun karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 3, Muş ve Bitlis'te 1 derece ölçülmesi bekleniyor.
Bölgede, buzlanma, don, sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Etiketler: Van Kar Yağışı
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