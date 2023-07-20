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Güncel
İHA 20.07.2023 16:12

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında kulaç attılar

Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2'ncisini düzenlediği ‘Van Denizi Yüzme Festivali’, ikinci gün Çarpanak Adası'ndan kıyıya düzenlenen yarışla devam etti.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında kulaç attılar

Van Gölü’nü dünyaya tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van’a ilgisini artırmak için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören ‘Van Denizi Yüzme Festivali’ bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor.

Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Van Gölü Aktivistleri Derneği’nin desteğiyle düzenlenen festivalin 2. gününde katılımcılara Edremit Kent Meydanı'nda Van Gölü manzarasında kahvaltı verildi. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’in de katıldığı kahvaltının ardından yüzme etkinliğinde yer alacak yüzücüler, mini yüzme testinden sonra teknelerle Çarpanak Adası'na geldi. Burada bone, bileklik ve yüzme balonlarıyla kıyıya kulaç atan yüzücülere sahil güvenlik de etkinlik süresince eşlik etti.

Tarihi kral yolunda yürüyen katılımcılar, yaklaşık 20 dakikada kıyıya ulaştı

Kıyıya ilk ulaşan yüzücülerden Salim Işıklı, etkinliğe İstanbul’dan katıldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl etkinliğe katılan arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu yıl kendisinin de başvurduğunu ifade eden Işıklı, ‘‘Geçen yıl etkinliğe katılan arkadaşlarım çok memnun ayrılıp tavsiye edince ben de katılmak istedim. Gerçekten Van halkı çok ilgililer. Belediyeler çok yardımcı oluyorlar. Etkinliğin her anında yanımızdalar. Konaklamamız, yeme-içmemiz. Her konuda Van Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Bugünkü parkur kısa olmasına rağmen çok güzeldi. Sodalı, değişik bir su. Seneye de olursa gelmeyi düşünüyorum’’ dedi.

Etkinliğe geçtiğimiz yıl da katılan Dilruba Ercan ise, emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlikten büyük keyif aldıklarını vurgulayan Ercan, ‘‘Bu yılki etkinliğin ilk gününde dalış yapıldı. Bugün de Çarpanak Adası'nda yüzeceğiz. Çok güzel geçiyor etkinlik’’ dedi.

Yüzücüler daha sonra Çarpanak Adası'ndan öğle yemeği için Edremit sahiline geçti. İkinci gün etkinlikleri, Mavi Bayraklı Mollakasım halk plajında inci kefali ikramı ve konser etkinliği ile tamamlanacak. 21 Temmuz’da Adır Adası'ndan kıyıya, 22 Temmuz’da Bitlis Nemrut Krater Gölü'nde yüzme etkinliği ile devam edecek olan festival, 23 Temmuz’da Akdamar Adası'ndan kıyıya yüzme etkinliği ile sona erecek. 

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