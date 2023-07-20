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Güncel
İHA 20.07.2023 15:58

Kırklareli'nde jandarma ve orman işletme ekipleri ormanları sürekli kontrol ediyor

Kırklareli genelindeki ormanlık alanlar, meydana gelebilecek yangınları önlemek maksadıyla Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Kırklareli'nde jandarma ve orman işletme ekipleri ormanları sürekli kontrol ediyor

Kırklareli il genelinde 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında ormana girişlerinin yasaklanmasının ardından denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri, muhtemel yangınları önlemek amacıyla sürekli sahada dolaşıyor. Pınarhisar ilçesinde bulunan ormanlık alanlar meydana gelebilecek orman yangınlarını önlemek maksadıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ekipleri de kontrollerine devam ediyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 10 Haziran tarihinden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişleri 112 gün süreyle yasakladıklarını, ekiplerin sürekle kontrol ettiklerini hatırlattı.

Vali Ekici, "Son günlerde ülkemiz genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluştuğundan Kırklareli il sınırları içerisinde ormanlara girişi 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasakladı. İlimizde ormanlara girişler tamamen yasak" dedi. 

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