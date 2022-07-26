Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van Gölü, Ege sahillerini aratmadı
[Fotograf: İHA]
Van Gölü'nün Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki sahilleri Ege sahillerini aratmıyor. Sıcak havada serinlemek isteyen vatandaşlar Van Gölü’ne akın etti.
Van Gölü sahilleri, sıcak yaz günlerinde Ege sahillerini aratmadı. Sıcaktan bunalan ve çevre illerden de sodalı suya girmek için gelen vatandaşlar sahilleri doldurdu.
Van Gölü sahillerine Ankara’dan gelen Turan Karamercan, Adilcevaz sahilinin çok temiz ve berrak olduğunu belirterek, “Aslen Adilcevazlıyım ama Ankara’da ikamet ediyorum. Van Gölü suyu birçok hastalığa şifadır. Bende Van Gölü’ne girmek için Ankara’dan Adilcevaz’a geldim. Bildiğim kadarıyla sahilleri dolduran kalabalık genellikle il dışında gelenlerdir. Adilcevaz sahilini herkesin görmesine tavsiye ederim” dedi.
Etiketler: Van Gölü
Sıradaki Haber
Samsun'da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz