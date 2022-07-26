Alınan bilgiye göre, Sahipata Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan M.D'nin (17) üzerine henüz bilinmeyen nedenle 5'inci kattan yük asansörü düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen M.D'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, inşaattaki olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.