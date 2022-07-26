Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatın yük asansörünün altında kalan işçi öldü
Afyonkarahisar'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sahipata Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan M.D'nin (17) üzerine henüz bilinmeyen nedenle 5'inci kattan yük asansörü düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen M.D'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, inşaattaki olaya ilişkin 3 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: İş Kazaları
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