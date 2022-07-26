Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta firari FETÖ hükümlüleri yakalandı
Yozgat'ta haklarında FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.D'yi Sorgun ilçesinde yakaladı.
Hükümlünün evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 150 fişek ele geçirildi.
FETÖ üyeliğinden hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ö. de emniyet ekiplerince Çekerek ilçesinde yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ
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