Kaza, saat 11.00 sıralarında Afyonkarahisar- Ankara kara yolunun Bayat ilçesi Köroğlu Beli mevkinde meydana geldi. U.Ö.A. (28) idaresindeki 35 BDM 972 meşrubat yüklü tır, B.C. (49) yönetimindeki 06 EZ 2040 plakalı demir yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan inşaat demirleri B.C.'nin (49) kullandığı tırın kupasına saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.A.(20), E.T.(21), M.B.A.(21), B.Y.(21) ve O.Y. (20) yaralandı.

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından da trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.