Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da evlerinin balkonunda düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da evlerinin balkonunda düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bugün meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, birinci kattaki evinin balkonunda düşen Mehmet O. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet O. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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