Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 09:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van, 4,4 büyüklüğünde depremle sallandı
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.02'de Tuşba ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, 6,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından en büyüğü 3,8 olmak üzere 3 artçı sarsıntı meydana geldi.
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