Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 10 Haziran 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 17,24’ten işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17,2400 liradan, euro 18,3310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 17,2380 liradan alınan dolar 17,2400 liradan satılıyor. 18,3290 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,3310 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 17,2250 lira, euronun satış fiyatı ise 18,3610 lira olmuştu.
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