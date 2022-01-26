Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Valizdeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Erzincan’da durdurulan yolcu otobüsünün bagajında İran uyruklu bir yolcunun valizinde 2 kilo 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, saat 02.00 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu üzeri Akyazı uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste 45 numaralı koltukta yolculuk yapan İran uyruklu S.K.’nın eşyaları narkotik köpeğinin de desteğiyle kontrol edildi.
S.K’ya ait bagajdaki valizde 2 kilo 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.K., bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.
Etiketler: Erzincan Narkotik Uyuşturucu
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