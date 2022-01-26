Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
2 TIR'da kaçak sigara
[Fotoğraf: İHA]
Mardin'de, polis ekipleri tarafından durdurulan 2 TIR'da, 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçe girişinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele polisleri tarafından 2 TIR durduruldu.
Yapılan aramalarda, TIR'ların içinden toplamda 61 bin 850 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Mardin Sigara
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