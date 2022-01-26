Haber Giriş: 26 Ocak 2022 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarsus-Pozantı Otoyolu TIR trafiğine açıldı
[Fotoğraf: AA]
Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatılan Tarsus-Pozantı Otoyolu, yeniden açıldı.
Dün akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle iki yönlü TIR trafiğine kapatılan Tarsus-Pozantı Otoyolunda tuzlama ve kar temizleme çalışması gerçekleştirildi.
Çalışmaların ardından otoyolda geçişlere yeniden izin verildi.
Etiketler: Adana Kar Yağışı Ulaşım
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