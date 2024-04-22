Vali Yardımcısı buz gibi suda elini 20 dakikanın üzerinde tutarak rekor kırdı

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Posof ilçesine düzenlenen gezi sonrası 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde bulunan Soğuk Pınar Çeşmesinde rekor denemesi yapıldı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu 20 dakika suyun altında elini tutarak bir rekora imza attı. Kasımoğlu, ilginç bir deneme olduğunu söyleyerek suyun gerçekten çok soğuk olduğunu ama buna rağmen rekoru kırdığını söyledi.

2 bin 550 rakımlı Ilgar geçidinde bulunan ve halk arasında karpuz çatlatan su olarak da adlandırılan Soğuk Pınar çeşmesinin suyu Ilgar Dağı'ndan geliyor.