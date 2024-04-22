Gümüşhane Tomara Şelalesi'nde turizm sezonu açıldı

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi, 40 noktadan doğan suyun 15 metre yükseklikten akarak birleşmesi dolayısıyla yörede "kırk gözeler" olarak adlandırılıyor.

Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıkta yer alan şelalenin bulunduğu bölge, 2001 yılında tabiat parkı ilan edildi.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda, doğal güzelliği seyretmek isteyen ziyaretçiler için cam seyir terası da yer alıyor.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, yeni turizm sezonunda hedeflerinin 250 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamak olduğunu söyledi.

Turizm sezonunu açtıklarını ve misafirlerini ağırlamaya başladıklarını belirten Kara, "Tomara Şelalesi'ne gelen misafirlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi birçok hizmet sunuyoruz. Eşsiz bir Tomara Şelalesi gezintisiyle çocukların parkta zaman geçirebileceği alana da sahibiz." dedi.

Kara, Tomara Şelalesi'nde sezonun nisan ortalarında başlayıp ekimde kapandığını ifade etti.

Ziyaretçi Mustafa Demir, şelaleye ilk defa geldiğini kaydederek, "Yürüme yolları, güvenliği, otoparkı, konumu çok güzel. Suyun kaynağının gerçekten doğal bir güzelliği var. Piknik alanları var. Herkese tavsiye ederiz, bu güzelliği burada yaşasınlar." diye konuştu.