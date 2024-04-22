Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.04.2024 13:51

Hatay'da depremzede kadınlar ahşaba renk vererek kazanç sağlıyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da, konteyner kentte yaşayan afetzede kadınlar, ahşap boyama ürünleri yaparak hem moral buluyor hem kazanç elde ediyor.

Hatay'da depremzede kadınlar ahşaba renk vererek kazanç sağlıyor
[Fotograf: AA]

Antakya Nedime Keser Halk Eğitimi Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları işbirliğiyle açılan iş atölyelerindeki ahşap boyama kurslarını 40 depremzede kadın başarıyla tamamladı.

Kendi çalışmalarını yapmaya başlayan kadınlar, konteyner kentte renklendirdikleri ahşap tepsi, takı kutuları, sehpa gibi ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Hatay'da depremzede kadınlar ahşaba renk vererek kazanç sağlıyor

Konya Konteyner Kenti 2'nci etapta kalan depremzede Arzu Kutlu 6 Şubat 2023'teki depremlerde Antakya ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tek katlı evlerinin yıkıldığını, eşi ve 3 çocuğuyla enkazda kaldıklarını anlattı.

"Bu kursta iyileştim"

Komşuları ve ekiplerin çabasıyla depremden bir gün sonra enkazdan çıkarıldıklarını söyleyen Kutlu, afette bir oğlunu kaybettiğini söyledi.

Kutlu, deprem sonrasında bir süre psikolojik sorunlar yaşadığını, eşi ve iki çocuğuyla zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Moral bulmak amacıyla, kaldığı konteyner kentte 8 ay önce açılan ahşap boyama kursuna katıldığını aktaran Kutlu, şöyle devam etti:

"Kaldığım konteyner kentte, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında görevli arkadaşlar, açtıkları kurslarla ilgili bilgilendirme yapmak için konteynerleri tek tek geziyorlardı. Benim konteynerime de geldiler, kursa katılmam için beni ikna ettiler. Benim dışarıya çıkacak gücüm yoktu. Hocalarımın sayesinde kursa başladım. Bu süreden sonra psikologlara gitmeyi bıraktım. Bu kursta iyileştim ve hayat buldum."

Kutlu, kurs sayesinde buradaki diğer depremzede kadınlarla bir araya geldiğini ve birbirlerine destek olarak acılarını dindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kurs sayesinde hem moral bulduğunu hem de ahşap boyama ürünleri yapmayı öğrendiğini vurgulayan Kutlu, "Kursta öğrendiklerimle konteynerimde dekoratif ahşap ürünler yapıyorum. Kendime Instagram hesabı açarak yaptığım ürünleri orada paylaşarak satışa sunuyorum. Oradan sipariş alıyorum. Hem aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum hem de psikolojik olarak iyileşiyorum" diye konuştu.

Hatay'da depremzede kadınlar ahşaba renk vererek kazanç sağlıyor

"Hayat benim için yeniden başladı"

Konya Konteyner Kent 3'üncü etapta kalan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz da tamamladığı ahşap boyama kursu sayesinde kendisini geliştirerek, çeşitli ürünler yapmaya başladığını ifade etti.

Konteynerinde boş zamanlarında dekoratif ahşap ürünler yaparak çok güzel vakit geçirdiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Kendimi geliştirerek yeni şeyler öğrendim. Öğrendiklerimle aile bütçeme katkı sağlamak amacıyla konteynerimde ahşap ürünler yaparak kendi sosyal medya hesabımdan satmaya başladım. İyi bir moral ve motive oldu. Ümitsizliğe kapılmadım. Hayat benim için yeniden başladı."

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Zonguldak'ta dedesinin otomobiliyle takla atan genç hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbil'de
20:34
6 ilde hava sıcaklıkları 10 ila 15 derece artacak
20:29
Kız Kulesi ziyaretçilere bir hafta kapatılacak
20:27
Bakan Bayraktar'dan Türkiye ile Irak arasında enerji işbirliğine ilişkin paylaşım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti
20:19
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 123. sayısını yayımladı
Mersin Aydıncık'ta yenidünya hasadı devam ediyor
Mersin Aydıncık'ta yenidünya hasadı devam ediyor
FOTO FOKUS
Haniye: Ziyaretimiz Türkiye ile Filistin'in eşsiz ilişkilerinin sonucu
Haniye: Ziyaretimiz Türkiye ile Filistin'in eşsiz ilişkilerinin sonucu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ