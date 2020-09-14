Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Vali Yardımcıları Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, İhsaniye Kaymakamı Semih Doğamoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Yayladağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik ve Ayazini Köyü muhtarı Sami Akkaya'nın da katıldığı inceleme gezisinde tarihi Frigya Vadisinde yapılacak çalışmalar yerinde incelendi.

Türkiye'nin en güzel 10 vadisi içerisinde yer alan, kaya mezarları, kiliseleri, şapelleri, anıtları, kalesi, Frig Yolu, mağaraları, dar geçitleri ve kendine has tarihi dokusu ile görenleri kendisine hayran bırakan muazzam bir coğrafya Frigya Vadisi.

Bu bölgeye ayrı bir önem veren ve özellikle Ayazini için "Aşık Oldum" diyerek hayranlığını dile getiren Vali Gökmen Çiçek, bölgenin turizm destinasyonu olması ve cazibe merkezi haline gelmesi için yapılacak çalışmaları, hayata geçireceği farklı projeleri yerinde belirleyebilmek için bölgede incelemelerde bulundu.

Frigya Vadisi gezisi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, "Frigya medeniyetinin kalbi Ayazini köyünde tarihi alanları, yürüyüş yollarını, eski konakları gezdik. Her bir adımda başka bir güzellikle karşılaştık. Bu duyguyu başka bir yerde yaşayamazsınız. Burası Ayazini Afyonkarahisar." ifadelerini kullandı.

Ayazini en modern kameralarla korunacak

Ayazini köyü gezilerine ilişkin de düşüncelerini paylaşan Vali Gökmen Çiçek, "Ayazini köyü gezimizde birçok güzellikle karşılaştık ancak bir şey bizleri çok üzdü. Binlerce yıl öteden günümüze ulaşan muhteşem tarihi yapıların üzerine defalarca temizlenmesine rağmen yine yazılar yazılmıştı. Buna izin vermeyelim. Ayazini bundan böyle en modern kameralarla korunacak."

Frigya Vadisini adım adım keşfeden ve her bir noktasını detaylı bir şekilde gezerek gözlemleyen Çiçek, İhsaniye ilçesi Döğer Beldesinde bulunan Döğer Kervansarayında da incelemeler yaptı.

Çiçek, kervansaray için, "2. Murat döneminde yaptırılan muazzam bir eser Döğer kervansarayı, hala ilk günkü gibi ayakta ve muhteşem." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, şunlar kaydedildi:

"560 kilometrelik alanda 4 ilin sınırları içerisinde bulunan Frigya Vadisi 3 bin yıllık medeniyetin izlerini günümüze taşıyor. Vadinin büyük bir bölümü Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alırken önemli eserlerde yine ilimiz sınırları içerisinde bulunuyor. Bölgenin hareketlenmesi ve keşfedilmesi için bugüne dek önemli çalışmalar yapılsa da istenilen düzeyde verim elde edilemedi. Vali Gökmen Çiçek, Frigya’yı daha bilinir ve ziyaret edilir bir hale getirmek için Emre gölü ve Ayazini Köyü bölgelerini hareketlendirmek için Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi Projesini hayata geçirdi. Bu iki bölgenin düzenlenmesi ile başlayacak çalışmalar sonrasında diğer bölgelere yayılacak."