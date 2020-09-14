Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Zeki Avan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlamaların olduğu dönemlerde mahallesinde yaşayan 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret ettiklerini, şahit oldukları ve duydukları hikayelerin kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bu örnek dayanışma ve dostlukların halen devam ettiğini belirten Avan, şunları kaydetti:

"Mahallemde Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda ben de görev aldım. Mahallemdeki 65 yaş üstü ve kimsesizleri ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde gördüğüm komşuluk dayanışmaları takdire şayandı. Her bir komşu, yakınındaki bir yaşlı aileyi kendine kardeş edinmiş, onların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamışlardı. Biz gittiğimizde ihtiyaçlarının karşılandığını, bizim başkalarına yardım etmemizi söylüyorlardı. Komşularına sorduğumuzda 'Onlar bize emanet' diyorlardı. Bu karşılıksız dayanışma beni çok duygulandırmıştı. Kısıtlamalar kalkmasına rağmen bu dayanışmaların halen devam ettiğine şahit oluyorum. En son ziyaret ettiğim Dedeoğlu ailesinde bu dayanışmayı gördüm."

93 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Dedeoğlu ve 86 yaşındaki eşi Melek Dedeoğlu'nun tüm bakımlarının komşuları tarafından yapılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Avan, "Çocukları ilçe dışında olduğunda yalnız yaşayan Zeki amca ve Melek teyzemiz komşuları Mustafa ve eşi Mukaddes Söğüt tarafından sürekli takip ediliyor. Pazar, market gibi tüm ihtiyaçları Söğüt ailesi tarafından karşılanıyor. Evde kışlıkların yapılamasına kadar yardımcı oluyorlar." dedi.

Komşu dayanışmasının önemine işaret eden emekli öğretmen Zeki Dedeoğlu ise "Biz komşumuz Mustafa bey ve Mukaddes hanıma çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kısıtlamaların olduğu dönem de dahil hiçbir zaman bizi mağdur durumda bırakmadılar." diye konuştu.

Mustafa Söğüt, bir gün kendilerinin de yaşlanacağını ifade ederek, "Bizim geleneğimizde, dinimizde ve adetlerimizde yaşlılara saygı, hürmet ve yardım etmek vardır. Yaşlılar her zaman bizim ulu çınarlarımızdır. Onların duasını alıp sevindirmeliyiz." dedi.