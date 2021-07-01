Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 08:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Vali Atay afet farkındalık çadırı gezdi
[Fotoğraf: İHA]
Düzce Valisi Cevdet Atay, 2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında Anıtpark meydanına kurulan çadırı ziyaret etti bilgiler aldı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim yılı olarak ilan etmişti.
2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında Düzce merkez Anıtpark meydanında konuşlandırılan çadırda eğitimler devam ediyor.
Vali Atay’da kurulan afet eğitim çadırını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.
Eğitim çadırı 12 Temmuz 2021 tarihine kadar açık kalacak.
Etiketler: AFAD
Son Haberler
- 10:07
- 10:13
- 10:10
- 10:07
- 09:56
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz