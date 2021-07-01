İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca, toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılını Türkiye Afet Eğitim yılı olarak ilan etmişti.

2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında Düzce merkez Anıtpark meydanında konuşlandırılan çadırda eğitimler devam ediyor.

Vali Atay’da kurulan afet eğitim çadırını ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Eğitim çadırı 12 Temmuz 2021 tarihine kadar açık kalacak.

