Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 08:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan M.İ. (26) yönetimindeki 46 S 1104 plakalı servis minibüsü, Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü ile 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz