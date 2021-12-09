Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Gaziantep'te, bir evin çatısından uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Gaziantepİl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir evin çatısından zaman zaman uzun namlulu silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada ateş açan şüphelinin M.C. olduğu saptandı. M.C., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada 1 uzun namlulu silah, 1 şarjör ve 10 mermi ele geçirildi.
M.C.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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