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Güncel
İHA 29.03.2024 09:40

Üzüm bağındaki ağaç kondu ev ilgi odağı oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesinde Ali Dölek isimli üzüm üreticisinin bağın kenarında bulunan dut ağacına yaptığı ahşap kulübe ilgi odağı oldu.

Üzüm bağındaki ağaç kondu ev ilgi odağı oldu

Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesinde yaşayan Ali Dölek isimli üretici üzüm bağının kenarında bulunan dut ağacına yaklaşık 4 yıl önce pandemi döneminde yerden 2 metre yükseklikte 4 metrekare genişliğinde dinlenmek için yaptığı ahşap kulübe ilgi odağı oldu.

Tırazlar Mahallesi ile Çimentepe Mahallesi arasındaki yoldan geçenlerin hayranlıkla incelediği kulübe ile vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Pandemi döneminde yaptığı kulübenin oldukça fazla ilgi gördüğünü anlatan Ali Dölek, "Burayı dört yıl öncesi pandemi zamanında yaptım. Bağda çalışınca öğle yemeğimi burada yemekteyim ve burada istirahat ediyorum. Yorgunluğum gidiyor. Burası için 4 yıl önce 4 bin liralık masraf ettim" dedi.

Ağaçkondu evde misafir olan Mustafa İncekara ise, "Gerçekten çok rahat ve havadar bir yer olmuş burası. Hem yolu hem de üzüm bağını rahatlıkla görebiliyorum. Oldukça havadar olmuş. Sıcak günlerde serinlemek için oldukça ideal bir yer" diye konuştu.

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