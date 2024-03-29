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Güncel
İHA 29.03.2024 09:34

Bayburt'ta Kütüphane Haftası etkinlikleri

25-31 Mart Kütüphane Haftası münasebetiyle okullarda hafta boyunca çeşitli etkinlikler sürerken Bayburt İl Milli Eğitim koordinesinde, farklı okul ve kademelerde öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin kütüphanesinde yeni kitaplarla tanıştı.

Bayburt'ta Kütüphane Haftası etkinlikleri

İstedikleri kitapları kütüphanede kolaylıkla bulan öğrenciler için okuma saati düzenlendi.

Bol bol kitap okuyan öğrenciler, daha sonra okudukları kitaplar üzerinden arkadaşlarıyla analiz yapıp, kitaptan edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaştılar. Kitap okuma bilincinin küçük yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilere bol bol kitap okuması tavsiyesinde bulunarak, her zaman olduğu gibi bundan sonrada öğrencilere desteklerinin süreceğini bildirdi.

Böylesi anlamlı bir etkinlik içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Güney, öğrencilerle kitaplar üzerine bir süre sohbet etti. Keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen öğrencilere, etkinliğin sonunda sevdikleri yazarların kitaplarından hediye edildi. 

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