Bayburt'ta Kütüphane Haftası etkinlikleri

İstedikleri kitapları kütüphanede kolaylıkla bulan öğrenciler için okuma saati düzenlendi.



Bol bol kitap okuyan öğrenciler, daha sonra okudukları kitaplar üzerinden arkadaşlarıyla analiz yapıp, kitaptan edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaştılar. Kitap okuma bilincinin küçük yaşlarda çocuklara aşılanması gerektiğini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğrencilere bol bol kitap okuması tavsiyesinde bulunarak, her zaman olduğu gibi bundan sonrada öğrencilere desteklerinin süreceğini bildirdi.



Böylesi anlamlı bir etkinlik içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Güney, öğrencilerle kitaplar üzerine bir süre sohbet etti. Keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen öğrencilere, etkinliğin sonunda sevdikleri yazarların kitaplarından hediye edildi.