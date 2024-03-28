Yalova OSB'de 6 milyar liralık fabrika ve üretim tesisi yatırımı

OSB'den yapılan açıklamaya göre, "yerli, yeşil, yenilikçi, yüksek teknolojili ve yalın OSB" olarak bilinen Yalova Makine İhtisas OSB'de yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin ve bölgenin makine üretim merkezi olma hedefini sürdüren Yalova Makine İhtisas OSB'de bu kapsamda 5 üretim tesisi, 20 fabrika ve 3 sosyal donatı alanının temeli düzenlenen atıldı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve il protokolü katıldı.

"Çalışan sayısı 20 bini aşacak"

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Yalova'nın Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini belirterek, çarkların dönmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman bahsettiği gibi "yatırım, üretim, istihdam ve ihracat mottosuyla" yürüttükleri çalışmalarda 2019 yılında faaliyetlerine başladıklarını anımsatan Özdemir, yola çıkarken koydukları "2028-2029 yılında yüzde 100 doluluğa ulaşma" hedefine emin adımlarla yaklaştıklarını vurguladı.

Son olarak gerçekleştirdikleri törenle 5 üretim tesisi, 20 fabrika ve 3 sosyal donatı alanının temelinin atıldığını dile getiren Özdemir, toplam yatırım maliyetinin 6 milyar lirayı bulacağını anlattı.

Özdemir, 5 fabrikanın ve 3 sosyal donatı projesinin de açılışının gerçekleştirildiğini kaydederek, "Tam kapasiteye ulaşmayı hedeflediğimiz 2028'de burada 300 fabrika üretime girmiş ve çalışan sayısı 20 bini aşmış olacak." dedi.

"Yatırımcılarımız küresel zorlukları fırsata çeviriyor"

Direnç Özdemir, dünyanın şu aşamada her anlamda çok zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın geçtiği zor sürecin elbette ülkemize de yansımaları var ancak ülkemizin girişimcileri, müteşebbisleri ve sanayicileri dünyanın içinden geçtiği bu zor süreci gerçek manada çok hızlı bir şekilde fırsata çeviriyor. Biz bu süreci daha da güçlenerek bu sefer daha yüksek katma değerli ürünler üreterek ve daha yüksek teknolojiye yönelerek yeni fırsatlar ortaya çıkartıyoruz. Şöyle ki elimizde çok sağlam bir reçetemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmiş olduğu; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat vizyonu Yeni Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını hangi prensipler çerçevesinde yürüteceğinin aslında bir nevi anayasası, bu anlamda reçetemiz çok sağlam. Nitelikli genç nüfusumuzla, jeostratejik konumumuzla, uzun yıllara dayanan endüstriyel birikimi ve kapasiteyle Türkiye dünyanın çok net olarak ifade etmek gerekir ki en önemli üretim üslerinden biridir."

Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, dünya çapında endüstrinin ve yeniliğin itici gücü olan makine sektörünün kritik teknolojilerini yerli olarak geliştirmenin, yüksek teknolojide rekabetçi ürünler ve hizmetler sunmanın artık bir seçenek olmaktan öte bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Yalova Makine OSB olarak dünyaya teknik, estetik, ve ölçek anlamında yüksek katma değerli, yenilikçi ve yeşil üretimin üssü olma iddiasını taşıdıklarının altını çizdi.