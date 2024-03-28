Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.03.2024 20:07

Malatya'da seçimde 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacak

Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin 844 polis ve jandarma görev alacak.

Malatya'da seçimde 4 bin 844 güvenlik personeli görev alacak

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, ilçe kaymakamları ve kolluk amirlerinin katılımıyla seçim güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için seçim günü öncesi, sırası ve sonrasında 2 bin 785 emniyet ve 2 bin 59 jandarma personeli olmak üzere toplam 4 bin 844 güvenlik personelimiz görev alacaktır. İlimiz genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 sandık alanında kurulacak 2007 sandıkta oylarını kullanacaktır. Demokrasi şöleni olan seçimlerde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy kullanabilmeleri için ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları koordineli bir şekilde görevlerini yerine getireceklerdir."

ETİKETLER
Malatya Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Şanlıurfa’da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
Bakan Tekin: Okul veri randevu işlemini hayata geçirdik
20:03
Isparta'da "Narkoçelik" operasyonu: 8 tutuklama
20:01
Bakan Uraloğlu: İstanbul depremine karşı ulaştırma yapılarıyla ilgili önlemlerimizi aldık
20:08
UNESCO'da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliği yapıldı
19:54
FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'e 25 yıl hapis cezası
19:33
YSK'dan "iftar" kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de ramazan
FOTO FOKUS
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ