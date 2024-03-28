Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 28.03.2024 17:36

Moldovalı gelin Bartın'da köye muhtar adayı oldu

Moldovalı 2 yıl önce Bartın’ın Akbaş köyüne gelin gelen Nadejda Aksüt muhtar adayı oldu.

Moldovalı gelin Bartın'da köye muhtar adayı oldu
[Fotograf: DHA]

Nadejda Aksüt, Moldova’da ilkokul öğretmeni olarak görev yaparken, Abdullah Aksüt ile tanışıp, evlenerek 2012 yılında Türkiye’ye gelip Bartın’ın Akbaş köyüne yerleşti.

Türk vatandaşı da olan Aksüt, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yaşadığı 200 hane ve 612 seçmenin bulunduğu köye muhtar adayı oldu.

2 çocuk annesi Nadejda Aksüt, 2 adayın olduğu muhtarlık seçimleri öncesi vatandaşları ziyaret ederek, yapmayı planladığı çalışmaları anlatıp destek istiyor.

"Geç bile kaldın diyorlar"

Muhtar adayı olmasının köyde büyük ilgiyle karşılandığını belirten Nadejda Aksüt, “Yerleştikten sonra burayı çok sevdim. Vatandaşları çok sevdim. Köyü de çok sevdim. Onlara hizmet etmek için aday oldum. Bu kararımda vatandaşlar bana çok destek verdi. Bana destek vereceklerini biliyorum. İnşallah kazanınca köy için her şeyi yapacağım. Köyde kapı kapı gezerken, bana cesaret veriyorlar, ‘Siz muhtar olursunuz hizmet edersiniz’ diyorlar, benim Moldovalı olduğumu duyunca çok şaşıran oluyor. Hatta bana, ‘Neredeydin bu zamana kadar, şimdiye kadar neden çıkmadın?’ diyorlar. Ama bana çok güveniyorlar. Başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

Nadejda Aksüt’ün eşi Abdullah Aksüt ise eşini desteklediğini ve kazanacağına inandığını söyledi.

Köylülerden Nuri Aksoy , Nadejda Aksüt’e sonsuz destek verdiklerini ve başarılı olacaklarına inandıklarını ifade etti

ETİKETLER
Bartın
Sıradaki Haber
Giresun'da 60. Kütüphane Haftası kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:45
Emekli promosyonu protokol ile yükseldi
18:02
Hakkari'de martın sonunda 5 metre karla mücadele sürüyor
17:55
Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
17:51
ABD'nin 2023'ün dördüncü çeyreğindeki büyüme oranı belli oldu
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
FOTO FOKUS
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ