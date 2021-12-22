Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu tacirleri yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Talas ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Çalışmalar sonucunda 2 şahsa "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Etiketler: Kayseri Narkotik Uyuşturucu
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