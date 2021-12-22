Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Talas ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şahısların ikametinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda 2 şahsa "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.