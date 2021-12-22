Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Çorum'da 2 bin 228 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.
Sahte içki üretip sattığı tespit edilen 3 şüpheliye ait ev ve araçlarda yapılan aramada, 2 bin 228 litre sahte içki ile 3 kilogram anason ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Çorum Sahte İçki
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