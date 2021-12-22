Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Bozüyük'te tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.
Yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Kazı sırasında kullanılan 2 dedektör ve 18 muhtelif kazı malzemesi ile 7 aydınlatma feneri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Bilecik Kaçak Kazı
Son Haberler
- 17:27
- 17:26
- 17:32
- 17:15
- 17:33
Sıradaki Haber
Iğdırlı öğrenciler maçları tribünde izleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz