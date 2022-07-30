İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında bir otomobilde yapılan aramada çiçek saksısına gizlenmiş 17,56 gram metamfetamin ve çeşitli miktarda esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.